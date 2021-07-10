الخارجية: وصول جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص

القاهرة - (أ ش ):

أعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت، عن وصول جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق، التي اندلعت في بعض القرى القبرصية.

كان في استقبال الجثامين لدى وصولها مطار القاهرة، السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إلى جانب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

وقدم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، مثمنا الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين.

من جانبه، قدم السفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

وكانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت - صباح اليوم - الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا. كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا.

وشارك عدد من المسئولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، في توديع جثامين المواطنين المصريين.