الجزائر تضاعف الأسرّة في المستشفيات لمواجهة تفشي كورونا

الجزائر - (د ب أ)

قررت الجزائر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد على خلفية التزايد المقلق في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس.

وكشفت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترأس اليوم السبت، اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بحضور وزراء الداخلية والصحة، والصناعة الصيدلانية، والاتصال ( الإعلام)، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، لتقييم ودراسة الحالة الوبائية.

وذكرت الرئاسة أنه عل ضوء هذا الاجتماع، تقرّر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء.

كما أبرز الاجتماع ضرورة الاستغلال الأمثل لعدد الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا، ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7 في المئة إلى 15 في المئة خاصة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

وخلال الاجتماع، صدرت تكليفات لوزيري الداخلية والنقل بأخذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال (المستشفى الباخرة) في المدن السّاحلية، في حالة الضرورة. وجرى التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحّكم فيها إلى غاية اليوم، تقتضي المزيد من اليقظة والحذر.

يشار إلى أن الجزائر سجلت حتى اليوم السبت، 145 ألفا و296 حالة إصابة، و3 آلاف و824 حالة وفاة، و101 ألف و196 حالة شفاء، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.