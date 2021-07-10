الجيش الليبي: ناقشنا مع مبعوث الأمم المتحدة إجلاء القوات الأجنبية

بنغازي - (أ ش أ):

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب اليوم السبت إن اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة عقدت اجتماعا بمدينة بنغازي مع مبعوث الأمين العام لدى ليبيا يان كوبيش.

وأضاف المحجوب - في تصريح لقناة (ليبيا الحدث) - أن الاجتماع ناقش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الاجنبية والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه، وآلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.