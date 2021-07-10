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حماس: تشديد الحصار الإسرائيلي لغزة يُعيد خلق ديناميات التصعيد

07:13 م السبت 10 يوليه 2021
حماس: تشديد الحصار الإسرائيلي لغزة يُعيد خلق ديناميات التصعيد

تشديد الحصار الإسرائيلي لغزة يُعيد خلق ديناميات ال

غزة - (د ب أ)

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، من أن استمرار إسرائيل في تشديد حصار غزة "يعيد خلق الديناميات التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد".

وقال القيادي في حماس باسم نعيم في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الحصار، وخاصة بعد العدوان الأخير، وتداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميات التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد".

وأضاف نعيم أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر والتفاوض على حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، حتى في حالة الحرب".

وأشار نعيم إلى تصريحات لين هاستنجر منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وإشارتها بشكل صريح إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي.

ودعا القيادي في حماس "الجميع إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة فورا وبدون شروط، لأن البدائل خطيرة وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة".

وحذرت أوساط فلسطينية ودولية اليوم من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع دخول تشديد إسرائيل حصار القطاع وفرض قيود على عمل المعابر شهره الثالث.

وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون/إيرز لعبور الأفراد مع قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو الماضي.

وتوسطت مصر باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يومًا وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا و13 شخصًا في إسرائيل فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

ولاحقًا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير، بحسب مصادر فلسطينية.

حركة حماس باسم نعيم الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة حصار غزة

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