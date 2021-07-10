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كوبا تجيز لقاحًا لكورونا بثلاث جرعات طورته محليًا

06:44 م السبت 10 يوليه 2021
كوبا تجيز لقاحًا لكورونا بثلاث جرعات طورته محليًا

كوبا تجيز لقاحًا لكورونا بثلاث جرعات طورته محليًا

هافانا - (د ب أ)

منحت السلطات في كوبا موافقة طارئة لاستخدام لقاح "عبد الله" الذي تم تطويره داخل أراضيها ضد فيروس كورونا.

وأعلن مركز الرقابة المحلي على الأدوية والأجهزة الطبية (سيكميد) الجمعة (بتوقيت كوبا) أن المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح أظهرت فاعلية قدرها 28ر92 بالمائة.

بهذا يكون لقاح "عبد الله" أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره واعتماده في أمريكا اللاتينية.

وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل على تويتر يقول: "إنه ضوء في نهاية النفق في هذا السباق الطويل ضد الوباء".

تتمتع كوبا بخبرة كبيرة في تطوير اللقاحات، ومع ذلك لم يتم حتى الآن التحقق من نتائج الدراسة على لقاح "عبد الله" بشكل مستقل.

يتكون لقاح "عبد الله" من وحدات صغيرة مصنعة من بروتينات معالجة من الفيروس نفسه.

ويتم إعطاء ثلاث جرعات من هذا اللقاح للحماية الكاملة من الإصابة بالفيروس.

تعمل كوبا حاليا على تطوير لقاحات أخرى ضد كوفيد 19 بما في ذلك لقاح سوبيرانا 2 إضافة إلى لقاح "عبد الله".

ويتردد أن سبب تسمية اللقاح باسم عبد الله يعود إلى شاب مصري نوبي كان هو بطل إحدى قصائد الشاعر الكوبى الشهير خوسيه مارتي، الذي توفي عام 1895 .

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