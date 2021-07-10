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إصابة رئيس وزراء الجزائر بفيروس كورونا

06:22 م السبت 10 يوليه 2021
إصابة رئيس وزراء الجزائر بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبد الرحمن

وكالات:

أصيب رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبد الرحمن، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته قناة البلاد الجزائرية.

فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.

أيمن عبد الرحمن الجزائر فيروس كورونا الكمامات المعقمات

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