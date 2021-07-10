إصابة رئيس وزراء الجزائر بفيروس كورونا

وكالات:

أصيب رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبد الرحمن، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته قناة البلاد الجزائرية.

فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء، بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.