سفير مسقط بالرياض: زيارة سلطان عمان إلى السعودية ذات أهمية كبيرة ودلالة عميقة

الرياض - مسقط - (أ ش أ):

أكّد سفير سلطنة عمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد أنّ زيارة السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة العربية السعودية ذات أهمية كبيرة ودلالة عميقة على قوة وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين والترابط بينهما في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة.

وقال بن تركي - في تصريح لوكالة الأنباء العمانية - إنّ لقاء قيادتي البلدين سيكون نقلة نوعية تعزز العديد من الجوانب التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن المنفذ البري الذي سيربط البلدين سيُسهم في تسهيل التنقل البري المباشر سواء على المستوى التجاري أو مستوى حركة الأفراد.

وأوضح أنّ الزيارات الثنائية مستمرة وشهدت الفترة الأخيرة زيارات ولقاءات واجتماعات مرئية بين المسؤولين في البلدين الشقيقين، تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّ الحراك الاقتصادي القائم في المملكة العربية السعودية يعدّ كبيرًا وممتدًا يسير وفقًا لبرامج "رؤية المملكة 2030" وهو متزامن ومشابه لبرامج "رؤية عُمان 2040" في الكثير من الملامح مع الأخذ في الاعتبار الظروف وخصوصية كل دولة.

وتنخرط السلطنة والسعودية في علاقات اقتصادية متينة ومتبادلة وتعمل الرؤى الوطنية ممثلة في (رؤية عُمان 2040) و(رؤية المملكة 2030) على صياغة توجهات اقتصادية ومستهدفات من شأنها تحقيق التحوُّل وتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع أحجام التبادل التجاري مع الدول من خلال الخطط التنفيذية وبرامج التحوُّل المنبثقة عن الرؤيتين.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أنّ الاستثمار السعودي في السلطنة يتوزع على عدة قطاعات اقتصادية وإنتاجية، وتأتي ثلاثة قطاعات أساسية كأعلى قطاعات تتركز فيها الاستثمارات السعودية في السلطنة وهي التجارة والإنشاءات والخدمات إضافة إلى قطاعات أخرى كالنقل والصحة والصناعة والنفط والغاز.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في السلطنة حتى نهاية عام 2020م بلغ 1079 شركة بحجم استثمارات مسجلة بلغت أكثر من 188 مليون ريال عماني، وبلغ معدل النمو السنوي للواردات السعودية إلى السلطنة في خمسة أعوام (2016-2020) حوالي 49ر6 بالمائة، فيما بلغ معدل النمو السنوي للصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة نفسها حوالي 4ر7 بالمائة.

وبيّن التقرير أنّ قيمة الصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020 بلغت حوالي ٢ر493 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4.9 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية لدول العالم، وحققت الواردات السعودية إلى السلطنة خلال عام 2020 قياسًا بعام 2019 نسبة زيادة قدرها 6ر16 بالمائة.

ويبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق - غدا /الأحد/ - زيارة إلى السعودية؛ تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على توثيق الروابط المشتركة.

وسيتم - خلال الزيارة - بحث جميع جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات الشعبين وتحقق الأهداف المرسومة في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن المقرر أن يرافق السلطان هيثم بن طارق، عدد من الوزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.