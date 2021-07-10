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السعودية: ضبط 305 مصابين بكورونا في الرياض خالفوا تعليمات العزل الصحي

05:57 م السبت 10 يوليه 2021
السعودية: ضبط 305 مصابين بكورونا في الرياض خالفوا تعليمات العزل الصحي

فيروس كورونا في السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، ضبط 305 أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان له اليوم السبت "إنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المخالفين بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج".

وأشار المتحدث إلى أنهم خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

السعودية الرياض العزل الصحي فيروس كورونا

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