باريس وواشنطن توقعان اتفاقية لتعزيز الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب

باريس - (أ ش أ):

وقعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرها الأمريكي لويد أوستنفي على خارطة طريق جديدة للتعاون بين القوات الخاصة للبلدين بهدف تعزيز الجهود الدولية في الحرب على الإرهابيين، ولا يتعلق نص الاتفاق بمنطقة بعينها، لأن البلدين منخرطان في مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة.

واتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا - وفقا لشبكة (فرانس 24) - على تعزيز جهودهما الدولية في الحرب على الإرهاب، و"تعميق الروابط الاستثنائية" بين البلدين.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أنتون سيميلروث خارطة الطريق بأنها "بيان نوايا لتوسيع التعاون في كل مجالات العمليات الخاصة".. وقال إن النص لا يتعلق بمنطقة بعينها، ذلك أن البلدين منخرطان في مكافحة الإرهابيين في مناطق مختلفة.

وكتبت بارلي على تويتر بعد اللقاء "التوقيع مع لويد أوستن على اتفاقية لتعزيز تعاون قواتنا الخاصة".. وأضافت: "في مواجهة الإرهاب، طورت قواتنا الخاصة أخوة حقيقية في السلاح".

وشددت على أن "هذه الاتفاقية ستعمق الروابط الاستثنائية التي تم نسجها"، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة ستنتهي قريبا، مع الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس المقبل.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستبدأ إغلاق قواعد لها في شمال مالي في النصف الثاني من العام 2021 في إطار التخفيض المعلن لوجودها العسكري في منطقة الساحل. لكن واشنطن وباريس لا تريدان التخلي عن جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب.