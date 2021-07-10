كابول تحث الدول الأوروبية على وقف إعادة طالبي اللجوء بسبب عدم الأمن

كابول تحث الدول الأوروبية على وقف إعادة طالبي اللج

كابول - (د ب أ)

ذكرت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين الأفغانية اليوم السبت أن كابول طلبت رسميا من الدول الأوروبية أن توقف الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء الأفغان خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، اعتبارا من الثامن من يوليو.

وقالت الوزارة في بيان إنه بالوضع في الاعتبار الزيادة في أعمال العنف التي تنفذها طالبان والزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19، يعد ترحيل اللاجئين الأفغان من الدول المضيفة مقلقا.

وبالإضافة لذلك،تقول كابول إنها قلقة من الزيادة في النزوح الداخلي للمواطنين ومن موجة جديدة من طالبي اللجوء في دول أجنبية.

وحاليا تعيد الكثير من الدول الأوروبية طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين إلى وطنهم الذي يعاني من الحرب. وهناك عمليات ترحيل جماعية منتظمة من ألمانيا إلى كابول مثلا.

ووصل 27 رجلا أفغانيا يوم الأربعاء العاصمة كابول بعد أن رحلتهم ألمانيا، ما يمثل المجموعة الأربعين من الترحيل الجوي من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016.

أعادت برلين حاليا ما إجماليه 1104 من طالبي اللجوء إلى أفغانستان.

وكانت عمليات الترحيل مثيرة للجدل بشدة حيث قال المنتقدون إن البلد خطر للغاية لإعادة طالبي اللجوء.

ترك انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الذي بدأ في الأول من مايو البلاد في حالة من الغموض.

تطال الهجمات التي تشن بشكل يومي تقريبا والزيادة في الهجمات العسكرية من جانب طالبان، المدنيين. كما أن داعش تنشط في البلاد.