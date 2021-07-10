لبنان يسجل 327 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 292 مقيما و35 وافدا وذلك في تراجع لأعداد الاصابات بعد 3 أيام من الارتفاع المتواصل.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ 547497 حالة.

وأوضح التقرير تسجيل حالة إصابة واحدة في القطاع الصحي من بين إجمالي عدد الحالات المعلن عنها اليوم.

ووفقا للتقرير، سجلت الوزارة حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس في لبنان إلى 7873 حالة.

كما حصل 18489 مواطنا أمس على الجرعة الأولى للقاح كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و83 ألف و78 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 17694 مواطنا أمس ليرتفع إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية 587046 شخصا.