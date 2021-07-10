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فولكس فاجن تقرر الإبقاء على رئيسها التنفيذي حتى عام 2025

03:45 م السبت 10 يوليه 2021
فولكس فاجن تقرر الإبقاء على رئيسها التنفيذي حتى عام 2025

هربيرت ديس - الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الألمانية

برلين - (د ب أ):

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا تمديد عقد رئيسها التنفيذي هربرت ديس حتى خريف 2025 بعد اجتماع مجلس الإشراف على الشركة الجمعة.

وقال مجلس الإشراف بفولكس فاجن إن ديس سيحصل على عقد جديد مدته نحو 4 سنوات إضافية، حيث ينتهي العقد الحالي لديس في ربيع 2023.

انضم ديس ،الذي كان رئيسا للتطوير في بي إم دبليو، إلى فولكس فاجن كرئيس لقطاع العلامة التجارية فولكس فاجن في صيف 2015.

تضم مجموعة فولكس فاجن شركات فولكس فاجن وبورش وأودي وسكودا وسيات.

كان العام الماضي قد شهد مناقشات حامية حول فكرة تمديد عقد ديس مبكرا بناء على طلبه بحسب مصادر قريبة من المجموعة الألمانية.

ومن المعتاد أن تجري مناقشة تمديد أي عقد في عامه الأخير، في حين أعلنت فولكس فاجن تمديد عقد دايس قبل نهاية عقده بأكثر من عام ونصف العام.​

فولكس فاجن هربرت ديس صناعة السيارات

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