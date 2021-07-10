السودان يدعو لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة والكف عن الإجراءات الأحادية

وكالات:

دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم السبت، لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.

وحث وزير الري السوداني، إثيوبيا على الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "الحدث" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وأكد عباس أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان، مشددا على أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص، جنوبي السودان.

وأوضح أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السلبية على التشغيل الآمن لسدود السودان.

وأكد مجددا أن هذا الوضع يتعارض بشكل مباشر مع مبدأي التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن، المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكا مباشرا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.

من جانبه أكد الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن احتمالية انهيار أي منشأة في العالم تتوقف على العديد من العوامل، مشيرا إلى التقارير المعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي في حال الإنتهاء من الملء.

وقال الدكتور بخيت- خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري- إن "سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة".

وأرجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتي الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع.

وأضاف أن هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتي الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية.. لافتا إلى أن في حال انهيار سد للنهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.