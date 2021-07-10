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وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يوقعان خارطة طريق جديدة للتعاون في الحرب على الإرهاب

01:30 م السبت 10 يوليه 2021
وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يوقعان خارطة طريق جديدة للتعاون في الحرب على الإرهاب

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن


واشنطن- (أ ش أ):

وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، خارطة طريق جديدة للتعاون بين القوات الخاصة للبلدين في الحرب على الإرهاب.

وذكرت وزراة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع عقد بينهما في البنتاجون، سبلا عدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

وقال أوستن في مستهل اجتماعه مع بارلي "إن تعاوننا في الناتو ومنطقة الساحل والشرق الأوسط هو مفتاح لشراكتنا الطويلة الأمد والتي ترتكز على المصالح الاستراتيجية المشتركة وفهمنا المشترك لأهمية الدبلوماسية والمصلحة القوية في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد".

وأفاد البنتاجون في بيان، بأنه من الآمن أن نقول إنه لولا فرنسا، لما حصلت الولايات المتحدة على استقلالها عام 1783، مضيفا أنه بعد أكثر من 200 عام، ما زالت الدولتان تعملان وتقاتلان معًا.

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لويد أوستن زير الدفاع الأمريكي الإرهاب واشنطن فرنسا

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