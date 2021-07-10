تايلاند تشدد القيود في مناطق تشهد أعلى إصابات كورونا

بانكوك- (د ب أ):

تشدد تايلاند إجراءات احتواء فيروس كورونا، حيث فرضت حظرا على التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص والسفر غير الضروري، إلى جانب حظر تجوال ليلي للسيطرة على تفش متفاقم لكوفيد-19.

وأفاد بيان نشر في الصحيفة الرسمية (رويال جازيت) اليوم السبت بأن القيود على الحركة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحا سوف تغطي منطقة بانكوك وأربعة أقاليم جنوبية تشهد أعلى الإصابات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يتم تطبيق قيود على الخدمات وساعات عمل المطاعم ومراكز التسوق بالإضافة لغلق الحمامات الساخنة وعيادات التجميل وكذلك حظر على التجمعات الكبيرة في بانكوك والمقاطعات المحيطة. وسوف تدخل الإجراءات حيز التنفيذ من يوم الاثنين وحتى 25 يوليو على الأقل، بحسب البيان.

يأتي تشديد القيود عقب زيادة كبيرة في الإصابات ونقل مرضي إلى المستشفيات الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على منظومة الرعاية الصحية في تايلاند، لاسيما في بانكوك بؤرة الفيروس.

وشهدت البلاد زيادة بأكثر من عشرة أضعاف في الإصابات منذ أوائل أبريل الماضي وسجلت 9326 إصابة جديدة اليوم السبت، وهي ثاني أعلى زيادة يومية منذ بدأت الجائحة.

وأعلنت السلطات أيضا عن 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الأعلى في يوم.