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أستراليا تحذر: الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني

11:39 ص السبت 10 يوليه 2021
أستراليا تحذر: الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني

علم أستراليا

وكالات:

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم أكبر زيادة يومية هذا العام في عدد الإصابات بكورونا المنقولة محليا، مع تحذير السلطات من أن "الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني" عاصمة الولاية، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وسجلت أكثر ولايات أستراليا سكانا (سيدني) 50 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 44 إصابة في اليوم السابق، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بسلالة "دلتا" شديدة العدوى إلى 489 إصابة.

ومن بين حالات اليوم السبت خالط 26 شخصا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى، مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها، حيث يذكر أنه فرض على سيدني عزل عام صارم لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، في تصريح: "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن".

وأضافت "أعتقد أنه من الواضح تماما أنه ما لم نقم بتقليص هذا المستوى من المصابين بالعدوى في المجتمع، فلن نتمكن من تغيير الأمور بأسرع ما يمكن، أو بأسرع ما ينبغي".

أستراليا ولاية نيو ساوث سيدني فيروس كورونا

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