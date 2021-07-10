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إيران تكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية في متنزه بطهران

11:39 ص السبت 10 يوليه 2021
إيران تكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية في متنزه بطهران

انفجار_ارشيفيه

وكالات:

وفي التفاصيل، وتوضيحا لملابسات هذا الحادث، قال جلال ملكي في تصريح لوكالة "فارس": توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت".

وتابع: "لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي اثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة"، لافتا إلى أن "فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض" .

وأكمل: "الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن".

وكانت السلطات الإيرانية، قد أكدت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.

إيران انفجار طهران منظمة إطفاء الحرائق

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