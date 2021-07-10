عقوبات أمريكية تستهدف شركات مرتبطة بالصين تسهل التصدير لروسيا وإيران

واشنطن- (أ ش أ(:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا لتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنه تم فرض العقوبات على تلك الشركات والكيانات لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أنه تقع مقار 14 من تلك الشركات في الصين، وخمس شركات أخرى ضالعة في مساعدة الجيش الصيني على حيازة تكنولوجيا من بينها الليزر، لتحديث قواته.. مشيرا إلى أن العقوبات طالت 8 كيانات لتصديرها التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، في حين وُضعت 7 شركات أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "سنواصل استخدام ضوابطنا الخاصة بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات منشأ أمريكي، من أجل أنشطة تخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا".

ويحظر على الشركات المدرجة القيام بأعمال تجارية مع الموردين الأمريكيين دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية.