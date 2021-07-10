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زلزال بقوة 5.9 درجة يقع قرب مدينة رشت في طاجيسكتان

08:15 ص السبت 10 يوليه 2021
زلزال بقوة 5.9 درجة يقع قرب مدينة رشت في طاجيسكتان

أرشيفية

دوشانبي- (أ ش أ):
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 27 كيلومترا شرق مدينة رشت في طاجيكستان، اليوم السبت.

وأضاف المركز- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرق خوجند بطاجيكستان.

وذكرت القناة أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال مدينة رشت طاجيسكتان مقياس ريختر

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