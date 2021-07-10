زلزال بقوة 5.9 درجة يقع قرب مدينة رشت في طاجيسكتان

دوشانبي- (أ ش أ):

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 27 كيلومترا شرق مدينة رشت في طاجيكستان، اليوم السبت.

وأضاف المركز- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرق خوجند بطاجيكستان.

وذكرت القناة أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.