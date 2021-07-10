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بلينكن يبحث مع نظيره الباكستاني عملية السلام الأفغانية

06:42 ص السبت 10 يوليه 2021
بلينكن يبحث مع نظيره الباكستاني عملية السلام الأفغانية

أنطوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان في عملية السلام الأفغانية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية- في تصريح، له اليوم: إن بلينكن أكد خلال الاتصال على الرغبة المشتركة بين البلدين في أن تظل العلاقات بينهما مستقرة ومستدامة.

وأضاف أن الوزيرين بحثا كذلك نتائج زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله للولايات المتحدة، كما سلطا الضوء على الجهود المشتركة للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك ما قدمته الولايات المتحدة مؤخرا من لقاحات يقدر عددها بـمليونين وخمسمائة ألف لقاح من شركة (موديرنا) لباكستان.

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Asha
أنطوني بلينكن شاه محمود قريشي باكستان عملية السلام الأفغانية

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