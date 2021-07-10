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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:32 ص السبت 10 يوليه 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت الأمريكية

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 23ر448 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 16ر34870 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 73ر48 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 55ر4369 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13ر142 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 92ر14701 نقطة.

بورصة وول ستريت الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشرات الأسهم الرئيسية

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