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ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 78 قتيلا

01:28 ص السبت 10 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 78 قتيلا

مبنى فلوريدا المنهار

سيرفسايد (فلوريدا)- (د ب أ/ ت ك أ):
ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي إنهار جزئيًا قبل أكثر من أسبوعين، إلى 78 شخصًا، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا في أنقاض المبنى.

وقال مديرو عمليات الإغاثة إنه مع بحث الحفارت في كتل الأسمنت المحطم والحديد الملتوي بحثا عن ضحايا وليس ناجين، تم العثور على 14 ضحية جديدة خلال ليل الخميس/الجمعة.

وقالت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد، في مؤتمر صحفي مقتضب يوم الجمعة إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 78 شخصا في أعقاب الانهيار الجزئي لمبنى تشاملبين تاورز ساوث يوم 24 يونيو الماضي.

وقالت "هذا عدد مخيف ومحزن يؤثر علينا جميعا بعمق شديد".

وأضافت ليفين كافا أنه تم تحديد هوية 47 شخصا وإبلاغ عائلاتهم، وهناك 62 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت الجزء الأوسط من البناء وهو ينهار والجزء الشرقي من البناء المؤلف من 12 طابقا و55 شقة، وهو يتداعى في نحو 11 ثانية.

مبنى سيرفسايد السكني ولاية فلوريدا عمليات البحث عمليات الإغاثة

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