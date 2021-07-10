كوبا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

هافانا- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوبا يوم الجمعة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 6422 حالة أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل بضعة أيام فقط، في حين بلغت الوفيات 28 حالة في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة لاحتواء الفيروس في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير وفي العاصمة هافانا.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" إن هذا الرقم القياسي يأتي في نفس اليوم الذي حصل فيه أحد اللقاحات الخمسة المرشحة في كوبا، وهو لقاح "أبدالا" ذو الثلاث جرعات، على موافقة الجهات التنظيمية المحلية للاستخدام في حالات الطوارئ، الأمر الذي قد يساعد في تسريع حملة التطعيم في الجزيرة التي قررت صنع جرعاتها الخاصة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بدلا من شراء لقاحات من بلدان أخرى.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن نحو نصف جميع الحالات سجلت فى إقليم ماتانزاس, البؤرة الحالية للجائحة في كوبا, حيث أعيد فتح منتجع فاراديرو الشاطئي أمام السياحة في أواخر العام الماضي, والذي قد يكون تسبب في زيادة انتشار المرض .

وقال الدكتور فرانسيسكو دوران المدير الوطني لعلم الأوبئة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الجمعة " ليس من الضروري أن اقول إن هذا هو أسوأ يوم تشهده كوبا منذ بداية الجائحة" .

وقد ارتفعت أعداد حالات كوفيد-19 باطراد منذ أواخر العام الماضي بعد أن أعادت كوبا فتح حدودها أمام السياحة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وذكرت وزارة الصحة العامة أن إجمالى عدد الحالات منذ بداية الجائحة وصل إلى 219 ألفا حتى يوم الجمعة وتم تأكيد 1431 حالة وفاة . وفي عام 2020، قالت كوبا إن لديها نحو 12200 حالة فقط من حالات كوفيد-19.

واختارت كوبا تطوير وإنتاج لقاح محلي ضد الفيروس القاتل وهو اختبار صعب لصناعة التكنولوجيا الحيوية التي عانت من نقص الاستثمار والصعوبات التي فرضها تشديد الحظر الأمريكي في السنوات الأخيرة.​