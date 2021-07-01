رئيس وزراء السودان: الشرطة أثبتت مهنية عالية في التعامل مع المتظاهرين

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن الشرطة أثبتت جدارة ومهنية عالية واحترافية في التعامل مع المتظاهرين أمس، معربا عن تمنياته لأفراد من الشرطة الذين تعرضوا للإصابة بعاجل الشفاء.

والتقى حمدوك، اليوم الخميس، مع كل من وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.

وأكد حمدوك، اهتمام الحكومة بدعم الشرطة وأفرادها، مشيدا بدور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، إنه تم التعامل مع المخطط الذي كان يهدف لتفتيت الشرطة وزرع الفتنة داخلها، مؤكدا التزام الحكومة بالاستجابة لكل مطالب الشرطة والعمل على تطويرها وتقوية أدائها.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه، مؤكدا أن يوم أمس كان مفصليا ومهما في تاريخ الشرطة لوجود خطط لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث تخريب وبلبلة.

وأوضح أن قوات الشرطة اجتازت الاختبار بنجاح وفوتت الفرصة على المخربين لأن الشرطة تمتلك الخبرة والارث الذي يمكنها من تحمل المسؤولية والقيام بمهامها على أكمل وجه، متعهدا بالعمل على تطوير الشرطة بالتعاون مع مجلس الوزراء.