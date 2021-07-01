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واشنطن: إعادة فتح قنصليتنا بالقدس سيعزز قدرتنا للتواصل مع السلطة الفلسطينية

11:06 م الخميس 01 يوليه 2021
واشنطن: إعادة فتح قنصليتنا بالقدس سيعزز قدرتنا للتواصل مع السلطة الفلسطينية

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إعادة فتح القنصلية في القدس مسألة مهمة لأنها ستعزز قدرتنا في الانخراط مع السلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالحكومة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، ثمن دعوة الولايات المتحدة لحكومة إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أمس "نثمن الموقف الأمريكي الذي يدعو حكومة إسرائيل إلى وقف هدم البيوت في القدس الشرقية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، أعلنت أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

وقالت بورتر في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضا على هدم (المنازل)".

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن القنصلية الأمريكية في القدس فلسطين

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