أمريكا تعتزم إلغاء تأشيرات عشرات المسؤولين السابقين والحاليين في أمريكا الوسطى
واشنطن - (د ب ا):
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قائمة تضم عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في هندوراس وجواتيمالا والسلفادور المتهمين بالفساد ، والذين سيتم إلغاء تأشيراتهم الأمريكية.
ويحتوي القائمة المكونة من 8 صفحات والمعروف باسم قائمة إنجل على 55 اسما بما في ذلك رئيسة مجلس الوزراء في السلفادور مارثا كارولينا ريسينوس ورئيس جواتيمالا السابق ألفارو كولوم ، بالإضافة إلى عدد من العمد ومحامين وقضاة بالمحكمة العليا في المثلث الشمالي،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتم تسمية القائمة، التي سنها الكونجرس في كانون أول/ ديسمبر 2020 ، على اسم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل ، الذي شارك في رعاية مشروع قانون يتطلب إعداد قائمة بكبار المسؤولين المتورطين في الفساد.
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