وزير الخارجية الروسي يبحث "هاتفيا" مع جون كيري قضايا المناخ

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "هاتفيا" مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري، التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة في جلاسكو".

وقالت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس إن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية وتكثيفها على هذا المسار.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين شددا على ضرورة التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي في هذا المجال.