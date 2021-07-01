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وزير الخارجية الروسي يبحث "هاتفيا" مع جون كيري قضايا المناخ

09:44 م الخميس 01 يوليه 2021
وزير الخارجية الروسي يبحث "هاتفيا" مع جون كيري قضايا المناخ

وزير الخارجية الروسي وجون كيري

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "هاتفيا" مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري، التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة في جلاسكو".

وقالت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس إن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية وتكثيفها على هذا المسار.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين شددا على ضرورة التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي في هذا المجال.

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جون كيري سيرجي لافروف الخارجية الروسية المناخ

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