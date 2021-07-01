Masrawy logo white

ترامب: القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد

09:43 م الخميس 01 يوليه 2021
ترامب: القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد

ترامب

وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القضاء في ولاية نيويورك بإحدا "انقسامات غير مسبوقة في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

سلم المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، نفسه للسلطات القضائية في نيويورك، في وقت مبكر من اليوم الخميس، قبل توجيه اتهامات ضده وضد شركة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشوهد فايسلبرغ وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه حوالي الساعة 6:20 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.

ترامب القضاء في نيويورك ولاية نيويورك الولايات المتحدة

الخبر التالى:

وزير الخارجية الروسي يبحث "هاتفيا" مع جون كيري قضايا المناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خطأ ساذج يمنح بيراميدز تعادلاً قاتلاً +90 أمام الأهلي بالدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا