ترامب: القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد

وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القضاء في ولاية نيويورك بإحدا "انقسامات غير مسبوقة في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

سلم المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، نفسه للسلطات القضائية في نيويورك، في وقت مبكر من اليوم الخميس، قبل توجيه اتهامات ضده وضد شركة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشوهد فايسلبرغ وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه حوالي الساعة 6:20 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.