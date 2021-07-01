بريطانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من 5 شهور

لندن - (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية البريطانية أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر، على خلفية زيادة حادة في تفشي الفيروس خلال الأسبوع الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أوردته إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس، تسجيل 227 ألفا و989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وسجلت بريطانيا - منذ بداية الجائحة - أربعة ملايين و828 ألفا و463 إصابة بفيروس كورونا، منها 128 ألفا و162 حالة وفاة.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا على أساس يومي في بريطانيا ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بواقع 72 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وتلقى أكثر من 44.8 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 33 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.