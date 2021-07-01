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روسيا تجبر شركات التكنولوجيا الأجنبية على إقامة فروع لها على أراضيها

08:46 م الخميس 01 يوليه 2021
روسيا تجبر شركات التكنولوجيا الأجنبية على إقامة فروع لها على أراضيها

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قانونا جديدا يلزم شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى مثل فيسبوك وجوجل إقامة فروع لها في روسيا مقابل السماح لها بممارسة أنشطتها في السوق الروسية.

وخلال عام سيكون على كل شركات خدمات الإنترنت الأجنبية التي تقدم خدماتها لأكثر من 500 ألف مستخدم في روسيا وتريد الوصول إلى مزيد من المستخدمين فيها إقامة فرع روسي لها.

كما يشمل القانون قطاعي المعلومات وإعلانات الإنترنت.

وبحسب القانون فإن فرع الشركة الأجنبية "سيكون خاضعا للمحاسبة إذا انتهكت الشركة قانونا روسيا وسيتعاون مع السلطات الروسية".

ووفقا لنص القانون الجديد فإنه يمكن أن يشمل أيضا شبكات تويتر ويوتيوب وإنستجرام.

وفي حالة انتهاك الشركات للقانون ستتعرض للعقوبات أو يمكن حظر خدماتها تماما في روسيا.

أثار القانون انتقادات واسعة أثناء مناقشته. وقال ستانيسلاف كوزلوفسكي الذي يرأس موقع ويكيبديا في روسيا إنه يخشى من اعتبار شركته "شركة أجنبية" في روسيا.

يذكر أن وسائل ومؤسسات الإعلام في روسيا ملزمة قانونا بتسجيل نفسها "كعميل أجنبي" إذا كانت تحصل على تمويلها من الخارج.

وفرضت السلطات الروسية غرامات عديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الشهور الأخيرة بدعوى أن الموقع لم يلتزم بحذف دعوات المعارضة الروسية إلى التظاهر والاحتجاج.

كما تم تقليل سرعة الدخول إلى تويتر في روسيا كإجراء عقابي آخر.

فلاديمير بوتين بوتين روسيا شركات التكنولوجيا الأجنبية فيسبوك جوجل

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