Masrawy logo white

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 545016

08:04 م الخميس 01 يوليه 2021
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 545016

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الخميس، إلى 545016 بعد تسجيل 150 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى7854 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح 9ر26 % من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم حوالي 8ر4 مليون نسمة.

فيروس كورونا في لبنان فيروس كورونا لبنان كوفيد19

الخبر التالى:

ماذا قالت السودان عن رسالة إثيوبيا لمجلس الامن؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 بيراميدز.. الدوري المصري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا