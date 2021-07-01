ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 545016

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الخميس، إلى 545016 بعد تسجيل 150 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى7854 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح 9ر26 % من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم حوالي 8ر4 مليون نسمة.