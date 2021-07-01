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الولايات المتحدة تدرج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

07:57 م الخميس 01 يوليه 2021
الولايات المتحدة تدرج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

أدرجت الولايات المتحدة تركيا في القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، وذلك في ظل علاقات السلطاتالتركية مع فصيل "فرقة السلطان مراد" المسلح الناشط في سوريا، وهي المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا معنونا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدولالمتورطة في استخدام الجنود الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطان مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة تركيا تجنيد الأطفال

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