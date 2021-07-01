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صربيا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

07:02 م الخميس 01 يوليه 2021
صربيا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

ألكسندر فوسيتش

وكالات:

انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس اليوم الخميس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا الالتزام، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن "صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية".

وتابع: "إسرائيل اعترفت بكوسوفو ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا" حسب ما أفاد موقع "balkaninsight".

ووقعت صربيا في سبتمبر من عام 2020، اتفاق تطبيع اقتصادي مع إسرائيل في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في البند الـ16 منه أن بلغراد العاصمة الصربية توافق على فتح مكتب لغرفة التجارة ومكتب حكومي في القدس في 20 سبتمبر 2020، ونقل السفارة إلى القدس بحلول 1 يوليو 2021" .

واعترفت إسرائيل في مارس 2021، بجمهورية كوسوفو، التي أعلنت انفصالها عن صربيا من طرف واحد، وفتحت بعد ذلك سفارة لها في القدس، بموجب ذات الاتفاق الموقع في واشنطن

ألكسندر فوسيتش صربيا القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي نقل السفارات

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