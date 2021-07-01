جنوب أفريقيا تبحث شراء مزيد من جرعات أسترازينيكا لمكافحة سلالة "دلتا"

كيب تاون - (د ب أ):

تدرس دولة جنوب أفريقيا شراء المزيد من جرعات لقاح أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 لمكافحة انتشار الطفرة دلتا، وذلك بعد أربعة أشهر من شراء مليون جرعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، عن نائب وزير الصحة، جو فالا، القول إن الحكومة قد تتجه إلى المعهد الهندي للأمصال، لشراء جرعات.

وأوضحم فالا للنواب أمس إن الحصول على اللقاحات يمكن أن يساعد في تعزيز الإمدادات، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الصحة الموافقة على لقاحي "سبوتنيك في" الروسي، و"سينوفاك" الصيني.

وأضاف نائب وزير الصحة: "اتمنى أن يظل بإمكاننا الحصول على مزيد من المخزون من جرعات أسترازينيكا من المعهد الهندي للأمصال... سيكون هذا مفيدا، في الوقت الذي نبحث المصادر الأخرى".

وباعت حكومة جنوب أفريقيا مليون جرعة من أسترازينيكا للاتحاد الأفريقي في آذار/مارس بعدما أظهر بحث أن سلالة بيتا التي انتشرت في البلاد آنذاك مقاومة للقاح.

وتنتشر في جنوب أفريقيا حاليا سلالة دلتا التي جرى اكتشافها لأول مرة في الهند، وتتمتع هذه الطفرة بقدرة أشد على العدوى بنسبة 60 % من طفرات أخرى، بينها بيتا التي اكتشافها لأول مرة في البلاد العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي قدمتها الحكومة في 26 حزيران/يونيو أن لقاح أسترازينيكا يتمتع بفعالية ضد سلالة دلتا تتجاوز 70 %.