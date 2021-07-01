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عبير موسى: ساسة تونس يدينون حادث صفع "رئيسة الحزب الدستوري الحر" داخل البرلمان

05:28 م الخميس 01 يوليه 2021
عبير موسى: ساسة تونس يدينون حادث صفع "رئيسة الحزب الدستوري الحر" داخل البرلمان

عبير موسى

تونس- (بي بي سي):

أدانت الحكومة التونسية، وأحزاب سياسية عدة في البلاد حادث صفع نائب، النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى داخل مبنى البرلمان.

وأظهر مقطع مصور توجه النائب المستقل الصبحي صمارة، صوب موسى وصفعها أثناء جلسة برلمانية.

ووصفت الحكومة التونسية في بيان رسمي الحادث بالـ" تعدي على المرأة، وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس".

أما رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، فقد قال إن ما قام به النائب صمارة "مشين ومدان".

واشتهرت موسى بانتقادها لحركة النهضة، وعدم تأييدها للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من 10 أعوام.

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تونس عبير موسى صفع نائبة تونسية برلمان تونس الحزب الدستوري الحر

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