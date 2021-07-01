الأميرة ديانا: وليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال لوالدتهما في "عيد ميلادها الستين"

لندن- (بي بي سي):

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس الستار عن تمثال لأمهما ديانا، أميرة ويلز، فيما كان سيصبح عيد ميلادها الستين.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون.

وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث الخميس.

وقام الأمير، يوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى حفل توزيع جوائز جمعية (ويل تشايلد) الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى الأميرين، حضر مراسم إزاحة الستار أفراد من عائلة ديانا.

كما حضر أفراد اللجنة التي أشرفت على إنشاء التمثال وإعادة تصميم حديقة القصر.

واختير لنحت التمثال، النحات المعروف إيان رانك برودلي، الذي يتمتع بسجل حافل في إنشاء تماثيل للعائلة المالكة، والذي كان أيضا من بين الضيوف.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن الحفل - الذي تم تقليصه بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار مرض كوفيد-19 - سيكون "حدثًا صغيرا ولحظة شخصية للغاية بالنسبة للعائلة".

وقال قصر كنزنغتون إن حديقة (سانكن غاردن) كانت "أحد المواقع المفضلة للأميرة" عندما كانت تعيش في القصر.

وزرعت أكثر من 4 آلاف زهرة في إطار إعادة تصميم الحديقة، التي استغرقت 1000 ساعة عمل لإكمالها.

وستفتح الحديقة، الموجودة داخل متنزه هايد بارك الشهير في لندن، للجمهور مجانا اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال هاري، في حديثه عن وفاة والدته في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إنه كان على وشك الانخراط في شرب الكحول وتعاطي المخدرات للتغلب على ألم فقدانها.

وجاءت هذه التصريحات، ضمن سلسلة من التصريحات الأخرى، في أعقاب قرار دوق ودوقة ساسكس بالتنحي عن منصبيهما في العائلة المالكة بداية 2020.

وماتت الأميرة ديانا في حادث سيارة في أغسطس 1997، عندما كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و 12 عاما فقط.

ولا يعد إيان رانك برودلي غريبا عن المنحوتات الملكية، فقد ظهرت منحوتاته للملكة على جميع عملات المملكة المتحدة والكومنولث منذ عام 1998، كما ظهرت منحوتة أخرى له للملكة على لوحة في المحكمة العليا في منطقة بارلمانت سكوير في لندن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كُشف عن إصدار محدود من عملة معدنية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية للاحتفاء بحياة دوق إدنبرة، من نحت رانك برودلي. ويظهر على العملة صورة للأمير فيليب في يوم القوات المسلحة.

ويمكن رؤية اثنتين من منحوتاته - مجموعة من الجنود حاملي النقالات يحملون جنديا جريحا ومجموعة أخرى ترعى رفيقا مصابا - في مشتل النصب التذكاري الوطني في ستافوردشاير.

وتشمل أعماله الأخرى تمثالا لمدفع رشاش على النصب التذكاري للفيلق الأنجلياني الملكي في متحف الحرب الإمبراطوري في منطقة دوكسفورد، بمقاطعة كامبريدجشير.