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وزير الدفاع الإسرائيلي ينعى "صديق إسرائيل" رامسفيلد

03:01 م الخميس 01 يوليه 2021
وزير الدفاع الإسرائيلي ينعى "صديق إسرائيل" رامسفيلد

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وكالات:

نعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الخميس، نظيره الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، واصفًا إياه بـ"صديق إسرائيل".

وغرّد جانتس بالإنجليزية عبر تويتر: "علمت بحزن بوفاة رامسفيلد. كان محترفًا في المجال الأمني، وصديقًا لإسرائيل، بالنيابة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أتقدم بالتعازي لعائلته وأحبائه".

It is with sadness that I learned of the passing of former US Secretary of Defense, Donald Rumsfeld. He was a professional in the field of security and a friend of Israel. On behalf of the Israel Ministry of Defense, I extend my condolences to his family and loved ones.

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 1, 2021

وأمس الأربعاء أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد وفاته عن عمر ناهز 88 عامًا.

وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، حيث كانت المرة الأولى في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، خلال الفترة من عام 1975 إلى 1977.

أما المرة الثانية فكانت في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وامتدت من عام 2001 إلى 2006، وشهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

بيني جانتس دونالد رامسفيلد إسرائيل وزارة الدفاع الإسرائيلية

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