اتفاق تعاون بين "الاتحاد للطيران" الإماراتية و"طيران العال" الإسرائيلية

أبوظبي/ تل أبيب- (أ ف ب):

بدأت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني للإمارات و"طيران العال" الإسرائيلية، الخميس، تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشراكة بالرمز وبرامج الولاء، فيما تسعى الدولتان لجني ثمار تطبيع العلاقات.

وستضيف "طيران العال" رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين تشغلهما "الاتحاد للطيران" بين أبوظبي وتل أبيب في الوقت الحالي، قبل أن تضيفه على وجهات أخرى في أغسطس بينها استراليا والهند والفليبين.

من جهتها، ستضيف "الاتحاد للطيران" رمزها على رحلات "العال" إلى 14 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية، الخميس.

كما سيتمكن أعضاء برامج الولاء للشركتين من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات العام الماضي أول دولة خليجية توقّع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين، ما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

ووقّعت الدولتان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة.

وتهدف مذكرة التفاهم بين "الاتحاد للطيران" و"العال" أيضا إلى "استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان"، بحسب البيان.