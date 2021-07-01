"الوضع صعب".. إخلاء بلدة كندية بعد اندلاع حريق بسبب موجة الحر

رلين- (د ب ا):

بعد أيام من تسجيل درجات حرارة قياسية، تم إجلاء سكان بلدة ليتون الكندية، بعدما اندلعت النيران فجأة في البلدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ووفق شبكة "سي بي سي" الكندية، أمر عمدة البلدة جان بولديرمان بإجلاء سكان البلدة الواقعة في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا مساء أمس الأربعاء.

وقال بولديرمان "الوضع صعب، البلدة كلها مشتعلة"، مضيفا" لقد استغرق الأمر 15 دقيقة من رؤية أول أثار للدخان إلى امتداد الحريق في كل مكان فجأة".

وسجلت بلدة ليتون خلال الأيام الثلاثة الماضية درجات حرارة قياسية، حيث بلغت درجات الحرارة 49.6 درجة مئوية أمس الأول الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد، فيما تعد أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في كندا على الإطلاق.

وأشارت شبكة "سي بي اس" الأمريكية أن الكثير من سكان البلدة، الواقعة على بعد 260 كيلومترا شمال شرق فانكوفر، اضطروا لترك متعلقاتهم أثناء فرارهم من النيران.

وأسفرت موجة الحر الشديدة، التي ضربت غرب كندا على مدار الأيام الماضية، عن مئات الوفيات.

وسجلت السلطات في بريتش كولومبيا 486 وفاة مفاجئة في الفترة من الجمعة الماضية حتى أمس الأربعاء.