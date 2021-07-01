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سيدني الأسترالية تكافح للقضاء على إصابات سلالة "دلتا"

01:16 م الخميس 01 يوليه 2021
سيدني الأسترالية تكافح للقضاء على إصابات سلالة "دلتا"

فيروس كورونا

سيدني- (د ب أ):

يثبت تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا بسيدني صعوبة السيطرة عليها، رغم كون المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا قيد الإغلاق منذ نحو أسبوع.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، للصحفيين، الخميس، إن سيدني ذات الستة ملايين نسمة تقريبا، رصدت 24 إصابة محلية جديدة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

ومنذ بدء التفشي في منتصف يونيو من سائق نقل طاقم رحلة جوية دولية، سجلت سيدني 195 إصابة.

ويأتي التفشي بسيدني في قلب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تسبب في وضع نحو نصف التعداد السكاني الأسترالي البالغ 25 مليون نسمة قيد الإغلاق.

وفي حين تسابق السلطات الصحية الزمن للقضاء على تفشي سلالة دلتا عبر القارة، أعلنت ولاية ساوث أستراليا، الخميس، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة.

وفي تناقض صادم للحرية التي كان تمتع بها الأستراليون قبل شهور، جرى فرض قيود البقاء في المنزل والارتداء الإلزامي للكمامات في مدن كبرى مثل سيدني وبريسبان وبيرث.

فيروس كورونا سلالة دلتا جلاديس بيريجيكليان

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