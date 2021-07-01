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الجيش الإسرائيلي يعلن إلقاء القبض على مشتبه به طعن مُجندة

12:44 م الخميس 01 يوليه 2021
الجيش الإسرائيلي يعلن إلقاء القبض على مشتبه به طعن مُجندة

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على مشتبه به طعن مجندة في غور الأردن.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على تويتر، أن مشتبها به قام بطعن مجندة وخطف سلاحها الشخصي بالقرب من أحد المواقع في غور الأردن.

وأضاف أن قوات الجيش ألقت القبض على المشتبه به واستعادت السلاح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إصابة المجندة متوسطة.

الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه به طعن مجند غور الأردن

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