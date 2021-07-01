وزير العدل الفلسطيني عن وفاة الناشط نزار بنات: "لم تكن طبيعية"

رام الله- (بي بي سي):

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن الناشط المعارض نزار بنات تعرض لعنف جسدي قبل وفاته، وإن وفاته غير طبيعية.

و تشهد الضفة الغربية منذ الخميس الماضي توترا وتظاهرات منددة بوفاة بنات، بينما اتهمت عائلة الناشط الراحل، الذي عُرف عنه انتقاده الحاد للسلطة والقيادة الفلسطينية، عناصر أمنية فلسطينية بـ"اغتياله".

وأشار الشلالدة، وهو رئيس لجنة التحقيق في وفاة بنات٬ إلى أنه "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم".