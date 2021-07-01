الكويت تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع 12 دولة

الكويت- (د ب أ):

تستأنف الكويت، الخميس، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها في الفترة السابقة لاسباب صحية وأخرى تجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا القرار يأتي عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي الاثنين الماضي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سعد العتيبي إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران نظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

وأضاف العتيبي أن السعة التشغيلية للرحلات القادمة في مطار الكويت الدولي الآن تصل إلى 3500 راكب تقريبا بشكل يومي.

وأكد أنه لن يتم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وأوضح أنه يستثنى من هذا القرار الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والحاصلون على شهادة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح لاسباب صحية والحوامل.

وذكر أنه سيتم السماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من أول الشهر المقبل شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت لشركة فايزر أو أكسفورد استرازينكا أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

ولفت إلى منع دخول المودعين والمستقبلين لمباني مطار الكويت الدولي وذلك التزاما بالاشتراطات الصحية وتطبيق التباعد الجسدي وعدم الانتظار والازدحام داخل مباني المطار بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية.

وكان الطيران المدني الكويتي أعلن في أول أغسطس الماضي تعليق الرحلات المباشرة مع كل من إيطاليا وإسبانيا والبوسنة والهرسك في حين أعلن في 17 سبتمبر الماضي تعليق الرحلات مع فرنسا ،ومع المملكة المتحدة في السادس من كانون ثان/يناير الماضي بناء على قرارات وتعليمات السلطات الصحية الكويتية.