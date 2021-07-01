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استقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو

11:21 ص الخميس 01 يوليه 2021
استقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو

مائير بن شبات

تل أبيب- (د ب أ):

أبلغ رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مساء أمس الأربعاء، بأنه يرغب في ترك منصبه، وذلك بعدما قضى فيه أربع سنوات.

وأوضح ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على موقعه الإلكتروني، أن بن شبات كان استجاب لطلب رئيس الوزراء بالبقاء في منصبه بهدف إتاحة المجال للحفاظ على الاستقرار ومساعدة الحكومة الجديدة في تولي مهامها.

ووفقا للديوان، سيظل بن شبات في منصبه حتى نهاية أغسطس، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين بديل عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هو من عين بن شبات في المنصب عام 2017، وأشرف بن شبات من خلاله على اتفاقيات تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

كما انخرط بصورة كبيرة في جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، فضلا عن قيادة المحادثات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإنه يُنظر إلى بن شبات على أنه حليف وثيق لنتنياهو، ويرى البعض أنه كان أصبح أداة سياسية له.

مائير بن شبات استقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل

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