الرئيس الصيني يحذر من "سور عظيم من الفولاذ" ضد الضغط الأجنبي

بكين- (د ب أ):

رفض الرئيس الصيني شي جين بينج بشدة الضغوط الخارجية في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي في البلاد، الخميس.

وقال شي في احتفال حاشد في ميدان تيانانمين في بكين إن الشعب الصيني لن يسمح أبدا لقوى أجنبية "بالتنمر عليه أو قمعه أو إخضاعه".

وتابع الرئيس الصيني: "أي شخص يحاول القيام بذلك سيجد نفسه في مسار تصادمي مع سور فولاذي عظيم صنعه أكثر من 4ر1 مليار صيني".

وفي تصريحات بدا أنها تدافع ضد الانتقاد الأجنبي، أضاف شي أن الصينيين لن يقبلوا "الوعظ المتسم بالرياء من أولئك الذين يشعرون أن لديهم الحق في إلقاء محاضرات علينا".

كما دعا زعيم الحزب في خطاب استمر أكثر من ساعة إلى تحديث القوات المسلحة.

وعارض ما يسمى بـ "قوى الاستقلال" في تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي ، لكن الصين تعتبرها جزءا من جمهوريتها، ودعا إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع الجزيرة.

وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الصين وقدرتها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وتأتي الذكرى المئوية للحزب الشيوعي في ظل إجراءات أمنية مشددة. وشرعت الشرطة قبل أيام في فحص جميع السيارات والركاب الذين يدخلون العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، وهو ما أدى إلى اختناقات مرورية شديدة في بعض الأماكن.