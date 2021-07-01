المرشد الإيراني يعين رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية

طهران- (د ب أ):

أصدر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أمرا بتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية.

ووفق الموقع الإلكتروني لمكتب خامنئي، صدر أمر بتعيين غلام حسين محسني ايجئي في المنصب.

ويأتي التعيين الجديد بعد فوز الرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في يونيو.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس.