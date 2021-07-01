Masrawy logo white

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

10:24 ص الخميس 01 يوليه 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (د ب أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، الخميس، من عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت 7 من مخيم العروب و4 من نابلس، بينما اعتقلت شابين أثناء تواجدهما بمكان عملهما بأراضي الـ48.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية اعتقال فلسطينيين

الخبر التالى:

المرشد الإيراني يعين رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن درجات حرارة الساعات المقبلة: ارتفاع كبير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا