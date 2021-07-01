قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، الخميس، من عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت 7 من مخيم العروب و4 من نابلس، بينما اعتقلت شابين أثناء تواجدهما بمكان عملهما بأراضي الـ48.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.