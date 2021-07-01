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نتائج مخيبة للآمال.. كيورفاك: فاعلية لقاحنا لم تتخطى نسبة 48%

12:42 ص الخميس 01 يوليه 2021
نتائج مخيبة للآمال.. كيورفاك: فاعلية لقاحنا لم تتخطى نسبة 48%

كيورفاك

وكالات

أعلنت شركة "كيورفاك" إن اللقاح الذي طورته للوقاية من كورونا سجل فاعلية بنسبة 48 بالمئة فقط، في آخر تحليل للبيانات للتجارب السريرية الأخيرة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الشركة في بيان "أظهر لقاح +سي في ان كوف+ فعالية بنسبة مؤقتة بلغت 47 بالمئة ضدّ مرض كوفيد-19 من جميع درجات الحدّة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحدّدة مسبقًا".

وألقت شركة كيورفاك بالمسؤولية عن هذه النتيجة المخيّبة للآمال على شمول الدراسة "13 طفرة" من الفيروس على الأقلّ وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستجابات المتنوّعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.

كيورفاك فيروس كورونا التجارب السريرية

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