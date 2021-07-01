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بوش ناعيًا وزير دفاعه: أمريكا أكثر أمانًا بفضله

12:15 ص الخميس 01 يوليه 2021
بوش ناعيًا وزير دفاعه: أمريكا أكثر أمانًا بفضله

جورج بوش ودونالد رامسفيلد

وكالات

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الأربعاء وزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد، الذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ88 عامًا، قائلا إن "الولايات المتحدة أكثر أمانا بفضله"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال بوش في بيان: "في صباح 11 سبتمبر 2001، هرع دونالد رامسفيلد إلى البنتاجون لمساعدة الجرحى ولضمان سلامة الناجين. على مدى السنوات الخمس التالية، كان في خدمة ثابتة كوزير دفاع في زمن الحرب. وهو واجب قام به بمهارة وشرف".

وكانت عائلة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، أحد مهندسي غزو العراق، أعلنت عن وفاته الأربعاء عن عمر يناهز 88 عامًا.

وخدم رامسفيلد في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكان من أبرز المؤيدين لـ"حرب (إدارة بوش) على الإرهاب".

وغزت القوات الأمريكية أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق.

واستقال رامسفيلد في عام 2006 من منصبه وسط اضطرابات ما بعد الحرب في العراق، لكنه دافع بشدة عن موقفه تجاه الغزو.

جورج بوش دونالد رامسفيلد البنتاجون

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