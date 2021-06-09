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الكويت رئيسًا واليمن نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

10:50 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الكويت رئيسًا واليمن نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

وزير العدل الكويتي عبد الله الرومي

اليمن - (أ ش أ)

انتخب وزير العدل الكويتي عبد الله الرومي، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة نائبًا لرئيس المكتب.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي - الذي عقد اليوم الأربعاء عبر تقنيات الاتصال المرئي وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - والذي ناقش الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أولويته وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.

واستعرض الاجتماع اتفاقيات، مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومكافحة الفساد، وأهمية توحيد التشريعات العربية، من خلال مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بقانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وبروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

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